Donate oltre 2mila mascherine al Comune di Borgo San Giacomo

Decide di donare 2700 mascherine monouso agli abitanti del suo Comune, Borgo San Giacomo.

Donate oltre 2mila mascherine

Tempi difficili quelli del Coronavirus, specialmente per Borgo San Giacomo, dove i decessi e i contagi, in questi giorni, sono aumentati in maniera esponenziale. Una ditta locale, che ha voluto rimanere nell’anonimato, ha donato al Comune 1.800 mascherine monouso. Il sindaco Giuseppe Lama le ha messe a disposizione dei gabianesi ieri, venerdì, con la regola che ogni persona ne potesse ritirare cinque, sempre rispettando tutti i protocolli del caso. Andate a ruba in un solo pomeriggio, all’ente ne sono state donate altre 900, distribuite nel pomeriggio.

