Donate 1150 mascherine donate dal Rotary Club Brescia Meano

Sono state consegnate questa mattina (sabato) a Meano di Corzano 1150 mascherine destinate ai più piccoli.

Le mascherine sono state pensate per i più piccoli

Le mascherine, colorate e con variopinti disegni, sono state realizzate dal calzificio Torri di Borgo San Giacomo su disegno di Francesca Tenchini . Il progetto, come hanno spiegato gli ideatori, è stato pensato per i più piccoli e per aiutare loro a vivere questa fase di emergenza sanitaria con il giusto divertimento come si conviene alla tenera età ma senza dimenticare l’attenzione verso la tutela della salute.. Le mascherine sono state acquistate dal presidente del Rotary Club Brescia Meano Alessandro Ronchi che le ha donate ai bambini di Corzano e Meano.

Presenti alla mattinata anche il sindaco di Corzano Giovanni Benzoni, Francesco Torri del calzaturificio che porta il suo nome e i rappresentanti del Rotary Brescia, Meano delle Terre Basse.