Dona mascherine e guanti a tutta la comunità di Offlaga.

Mascherine e guanti per tutti

Quando una condizione di necessità, oltretutto in tempi di emergenza, incontra una generosa sensibilità, ecco che ne nasce un gesto umano di assoluta grandezza.

Se poi il gesto non è circoscritto al numero simbolico di una o poche unità, ma si moltiplica per tutte le unità di una comunità intera, quella che è una donazione, assume un valore concreto estremamente importante. Le 2.000 mascherine e i 3.000 guanti che Hrand Aladjian titolare della Polis Srl con sede a Cignano, e della ex Lastra di Manerbio, ha messo a disposizione del sindaco Giancarlo Mazza per implementare la dotazione comunale di Dpi, hanno raggiunto ogni famiglia del Comune.

