Dona i tuoi occhiali usati: la campagna del Lions Club Sebino

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La campagna di sensibilizzazione del Lions Club Sebino ha fatto tappa nelle scuole del territorio.

Dona i tuoi occhiali usati: l’iniziativa del Lions Club Sebino

In occasione della settimana di servizio dedicata alla vista in programma dal 8 al 18 ottobre, il Lions Club Sebino distribuirà ai genitori dei bimbi delle scuole materne sebine la Guida alla salute visiva per bambini da uno a sei anni, edita dal Lions Club International per divulgare la cultura sull’ambliopia, difetto della vista che si sviluppa fin dalla prima infanzia. Nel contempo, saranno collocati presso le scuole (coinvolti anche gli istituti comprensivi di Sale Marasino, Provaglio e Capriolo) dei contenitori per la raccolta di occhiali usati.

Recuperare per donare

Gli occhiali ripristinati dagli studenti IIS PIERO SRAFFA – BRESCIA vengono messi a disposizione di istituzioni, enti, strutture e associazioni, nonché famiglie bisognose in Italia, oppure inviati a missioni firmatarie di accordi con l’Associazione Solidarietà Sanitaria, composta da Lions medici volontari e con il Sermig Servizio Missionario Giovanile. Le custodie raccolte, invece, verranno consegnate alla Nuova Cordata Onlus che si occupa di persone adulte con fragilità nell’ambito della disabilità cognitiva e che sta sviluppando un progetto per il loro riuso.