Don Pierino Boselli, ieri l'ultimo saluto

Parrocchiale gremita, ieri sabato 3 febbraio 2024, a Borgo San Giacomo per l’ultimo saluto a Don Pierino Boselli. Decine di fedeli assistono alla funzione all’ingresso della Chiesa. Sul feretro la stola indossata nelle tante funzioni. Tra i banchi i rappresentanti delle istituzioni civili, molti amici, parenti e parrocchiani dei vari paesi in cui ha seminato la fede.

A ricordarlo anche il Vicario Generale della diocesi di Brescia Gaetano Fontana

“Il nostro vescovo Pierantonio Tremolada avrebbe desiderato presiedere questa messa. Oggi diciamo grazie al signore per averci donato Don Pierino come uomo, cristiano e prete. Nella nostra diocesi ha fatto tanto per il bene della diocesi, tutto quello che poteva per le parrocchie. Vorrei dire a nome di tutti i suoi compagni di classe grazie a don Pierino per il suo esempio di vita. E’ stato uomo di Dio, ha creduto fino in fondo, è andato via in punta di piedi senza dare fastidio a nessuno. E’ stato un esempio, che possa diventare ora mediatore di grazia capace di portare la bellezza del volto eterno di Dio. Permettetemi una battuta, mentre ascoltavo il vescovo mi chiedevo chissà cosa sta facendo ora in paradiso. Io penso che stia insegnando a Dio celebrare bene l’eucarestia”.