Don Minzoni a San Carlo: terminati i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia.

La nuova scuola Don Minzoni a San Carlo

Dopo la posa degli ultimi arredi sono ufficialmente terminati dopo un anno e mezzo i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Don Minzoni a San Carlo a Rezzato.

Nel dettaglio

La struttura, NZEB e cioè ad alte prestazioni energetiche, si sviluppa su una superficie di quasi 1600 mq, potrà ospitare fino a 120 bambini ed è dotata di un centro cottura che fornirà pasti anche per gli altri istituti scolastici di Rezzato. La scuola è anche dotata di un ampio giardino attrezzato che, in base alle condizioni meteo, sarà completato entro la fine di settembre.

L’opera, il cui costo totale è di circa 5,4 milioni di euro, è stata finanziata in parte da fondi PNRR (circa 2 milioni di euro), in parte da un mutuo (per circa 3,1 milioni di euro) e in parte con fondi propri dell’Amministrazione comunale (circa 250 mila euro ai quali si aggiungono altri 378 mila euro per la realizzazione dell’area esterna).

Il taglio del nastro

La cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova scuola si terrà sabato 20 settembre 2025. In quell’occasione tutta la cittadinanza potrà visitare i locali e conoscere da vicino tutti i dettagli della struttura. Seguiranno ulteriori dettagli.