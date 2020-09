Don Luca Lorini sarà parroco alla Santissima Trinità

Don Luca Lorini parroco a Gottolengo dal 2008 è pronto per iniziare il suo nuovo ministero alla Santissima Trinità a Brescia.

Don Luca Lorini

Don Lorini, 42 anni, originario di Chiari, dal 2008 ha svolto il suo ministero a Gottolengo, ora è pronto per un nuovo impegno alla Santissima Trinità in città. Numerosi i messaggi delle famiglie e dei parrocchiani che hanno voluto salutare ed incoraggiare il parroco per il suo nuovo incarico: una tangibile dimostrazione di quanto don Lorini abbia svolto con impegno e passione il suo ministero.