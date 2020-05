Don Lorenzo Boldrini torna a celebrare a Pavone

Don Lorenzo Boldrini, parroco di Pavone Mella e Milzano, questa mattina ha celebrato la sua prima messa dopo la convalescenza.

Prima celebrazione eucaristica

Don Lorenzo Boldrini questa mattina ha celebrato la sua prima Messa nella chiesa della Madonna dello Spasimo a Pavone Mella. Dopo una lunga convalescenza dovuta ad infezione Covid-19, don Boldrini è completamente guarito ed ha potuto ricominciare a svolgere il suo ministero. Nella celebrazione odierna non ha mancato di ricordare e pregare per tutti coloro che sono mancati a causa di questa epidemia, in seguito ha benedetto, come di consueto i quattro angoli del quartiere con la reliquia della Santa Croce. Tutta la comunità ha potuto partecipare alla funzione grazie alla diretta facebook della pagina del Comune. Il prossimo appuntamento sarà per la funzione delle 10 domenica mattina a Pavone ed delle 11 a Milzano, entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulle pagine facebook Comune di Pavone e Chiesa di Milzano.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE