Don Giacomo Zani è il nuovo parroco di Erbusco: il vicario episcopale territoriale don Mario Bonomi ieri con un lettera ha annunciato la nuova nomina disposta dal vescovo Pierantonio Tremolada.

Don Giacomo Zani è il nuovo parroco di Erbusco

Per la comunità di Erbusco l’attesa è finita. Il reverendo don Giacomo Zani prenderà le redini della parrocchia, che a lungo era rimasta senza una guida: il suo predecessore, don Luigi Goffi, era stato trasferito a Chiari a fine settembre senza che vi fosse un immediato subentro.

Nato nel 1957, originario della parrocchia di Timoline (frazione di Cortefranca) e ordinato sacerdote nel giugno dell’81, fino al 1993 aveva ricoperto il ruolo di vicario cooperatore a Sale Marasino, per poi essere trasferito in Valle Camonica come parroco di Canè, Stadolina e Vione. Dal 2000 al 2006 è stato parroco a Sellero e dal 2006 fino a oggi ha guidato le comunità di Edolo, Cortenedolo e, dal 2008, di Monno. Nelle prossime settimane entrerà in servivo in Franciacora.