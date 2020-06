Dominato Leonense e Ucid in campo per la comunità

Fondazione Dominato Leonense e Ucid sezione Bassa Bresciana hanno unito le energie e chiamato in “rinforzo” alcune sarte volontarie.

Realizzazione di mascherine usa e getta

Dopo la consegna delle maschere EasyCovid, la promozione di una raccolta fondi a favore di Fondazione Comunità Bresciana che ha permesso l’installazione di un termo scanner per la misurazione della temperatura corporea presso l’ospedale di Manerbio, ora le due associazioni scendono in campo per un nuovo progetto: la realizzazione di mascherine usa e getta.

I due enti hanno risposto al bisogno collettivo di reperibilità delle mascherina usa e getta, facendosi carico delle spese materiali e della formazione delle volontarie grazie alla collaborazione di Dario Cosio, referente della ditta D.S. Service srl di Manerbio. Inoltre le bobine di tnt sono state gratuitamente suddivise in sezioni grazie alla ditta Topp Italia di Bassano Bresciano. Il prodotto finito non sarà certificato a livello chirurgico ma i prodotti impiegati saranno i medesimi, tagliati e cuciti da una dozzina di volontarie lenesi che hanno messo a disposizione le loro abilità sartoriali e il loro prezioso tempo.

“La generosità del territorio ha superato ogni aspettativa, a conferma del grande attaccamento delle persone ai valori della solidarietà”, ha sottolineato Giuseppe Pozzi, presidente Ucid Bassa Bresciana. “Ancora una volta i valori di Fondazione Dominato Leonense si sposano con la sensibilità della gente del nostro territorio. Con questo gesto e grazie alla disponibilità delle volontarie, desideriamo essere vicini alle necessità del nostro territorio, come fecero i monaci benedettini che per secoli operarono in queste zone per il bene comune”, ha dichiarato Franco Aliprandi, segretario di Fondazione Dominato Leonense.

Le mascherine messe a disposizione sul territorio saranno circa 10 mila e verranno donate a coloro che ne avranno necessità.