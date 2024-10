Domenica Bertoni spegne 105 candeline

Buon compleanno a Domenica Bertoni, nata il 17 ottobre del 1919, ha spento oggi, giovedì 17 ottobre 2024, 105 candeline. Nani, come tutti i suoi cari sono abituati a chiamarla è la donna più anziana di Manerbio.

105 candeline: compleanno speciale per Domenica Bertoni

Nata a Manerbio alla cascina Campostrini Piccoli dei signori Ziletti, un anno dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e nel mezzo della pandemia Spagnola era l’ultima di otto fratelli. A sette anni ha iniziato a frequentare la scuola elementare. Una nuova avventura per i piccoli di oggi, un’impresa per i figli dei contadini che abitavano nelle campagne. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale lo ha trascorso in fabbrica e ha potuto assaporare la Liberazione dal fascismo. A 19 anni, dopo la morte del papà, Domenica ha vissuto con la sorella Maria, poi con Santa, lavorando in tintoria al Lanificio Marzotto, nel reparto finissaggio, dall’età di ventuno anni fino ai cinquantadue.

La sua storia

Nel 1951 si è sposata con Luigi «Bigio» Piovani, all’epoca infermiere all’ospedale di Manerbio e ha avuto due figli Pierfausto e Tiziana. Una felicità immensa, rotta nel 1974 dalla morte di Bigio. Ma per fortuna non sono mancati nuovi sprazzi di luce come la nascita della nipote Anna e delle sue figlie, le pronipoti Bianca, Cecilia ed Ada. Ora a 105 ha raccolto in un album testi e foto della sua incredibile vita.