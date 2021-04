Centottanta anziani sopra gli 80 anni, tutti costretti a restare nei loro letti per gravi problemi di salute, domani saranno vaccinati da 17 medici di base in collaborazione con 9 infermieri della Asst di Franciacorta del Distretto Sanitario 5 del Sebino, che comprende i Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paratico, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone (non sarà necessario eseguire le vaccinazioni a Monte Isola poiché sono già state effettuate).

Domani vaccinazioni a domicilio per 180 over80 allettati

I medici saranno divisi in due turni: 9 la mattina dalle 8.30 alle 14 e 8 il pomeriggio dalle 14 alle 20, mentre gli infermieri faranno il doppio turno. Tutti i medici e gli infermieri che hanno aderito lo hanno fatto a titolo volontario.

“Voglio ringraziare di cuore i medici e gli infermieri che in questa vigilia di Pasqua si sono prestati per aiutare e stare vicino a chi in questo momento sta vivendo grandi difficoltà – ha commentato Marco Ghitti, sindaco di Iseo – Da medico mi sento orgoglioso per il gesto compiuto dai miei colleghi, questo è un ulteriore passo per coprire le vaccinazioni degli ultra ottantenni, per di più gravi e impossibilitati a muoversi”.

Così invece Giuseppe Solazzi, direttore sociosanitario dell’Asst Franciacorta: “Si tratta di una collaborazione importante e di valore tra medici di base e Asst di Franciacorta. Grazie a questa iniziativa va a rinforzarsi il rapporto tra paziente e medico di base, naturalmente con la collaborazione dei nostri infermieri. Lo riteniamo un primo passo significativo del riappropriarsi da parte dei medici di base del rapporto di stima e confidenza con i loro pazienti e le famiglie”.