Domani l’ultimo saluto a Zsuzsanna Majlat

Domani mattina tutta la comunità di Milzano darà l’ultimo saluto a Zsuzsanna Majlat, prima del rientro in Romania sua patria natale.

Ultimo saluto

L’appuntamento è per domani mattina nella parrocchiale alle 10. Per interessamento del sindaco Massimo Giustiziero, la salma di Zsuzsanna Majlat, dopo aver lasciato l’obitorio di Brescia, dovrebbe arrivare in paese verso le 9,30 per permettere a tutti i cittadini di dare il loro saluto. Don Lorenzo Boldrini non celebrerà il rito funebre, ma impartirà una benedizione alla salma prima del rientro in Romania. Si ricorda a tutti coloro che desiderassero intervenire di essere muniti dei dispositivi di sicurezza, mescherina e guanti, e che la chiesa contiene solo 60 persone, per questo è necessario non sostare né all’interno né all’esterno per evitare assembramenti e permettere a tutti di portare i propri saluti.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE