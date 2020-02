Domani Cologne dirà addio a Marinella, volontaria dal cuore d’oro

Domani l’addio a Maria Quarantini, per tutti Marinella. La colognese si è spenta dopo aver lottato contro la malattia. Aveva 60 anni. I funerali saranno celebrati in parrocchiale.

Impegnata in politica, con due compagnie teatrali e, in particolar modo, con diverse associazioni di volontariato.

“Il sociale era la sua passione”, con queste parole è stata ricordata Maria Quarantini, per tutti Marinella, spentasi a 60 anni a causa di una malattia che l’aveva colpita da circa un anno.

Amata da molti, durante gli anni e le sue “avventure”, così le hanno definite gli amici, aveva conosciuto tantissime persone e, creando legami di affetto, aveva trovato una grande famiglia con cui condivideva viaggi, esperienze, gesti di solidarietà e divertimento. Ha lasciato la madre Rosi, i parenti e i tantissimi amici. Le esequie saranno celebrate domani, venerdì, alle 15.30 nella parrocchiale, partendo dalla casa del commiato di piazza Garibaldi.

Impegnata nel sociale

Ogni sabato pomeriggio si occupava delle mamme e dei bambini della della Casa famiglia delle Suore Poverelle di Capriolo. Attiva anche a livello politico, gravitava attorno alla Civica Colognese, con la quale si era presentata alle elezioni del 2014. Volontaria anche all’oratorio di Cologne e catechista per gli adulti, aveva partecipato diverse volte alle iniziative di Operazione Lieta e alla festa Brasilieta, per raccogliere fondi per le missioni.

Appassionata anche di teatro, faceva parte sia della compagnia di Cologne, Sota ‘l portèc, che di quella di Coccaglio, La Piccola Ribalta. In molti l’hanno ricordata con affetto.

