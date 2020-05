Domani a Iseo torna il mercato al completo, ma la disposizione è nuova MAPPA

Dopo mesi di lockdown e una ripartenza lenta, Iseo riabbraccia finalmente il tradizionale mercato del venerdì. Tradizionale nel numero dei banchi presenti, ma con qualche novità dovuta alle misure per prevenire la diffusione del Covid. Se infatti tornano a gran richiesta gli ambulanti che commerciano beni non alimentari e ci si potrà sbizzarrire tra abbigliamento, scarpe, accessori e non solo, a cambiare è la collocazione dei banchi che, stando alle disposizioni, devono essere distanziati tra loro e permettere che i frequentatori possano mantenere a loro volta il distanziamento sociale e quindi non creare assembramenti.

Torna il mercato del venerdì

Per chi vive sulle rive del lago d’Iseo, ma anche per i franciacortini e non solo, il mercato iseano del venerdì è uno degli appuntamenti più gettonati. Complici la cornice del centro storico e del lungolago dove vengono posizionati i banchi, la possibilità di raggiungerlo in battello, in treno o in auto e la vasta scelta di articoli presenti, è meta per molti visitatori, turisti e, ovviamente, per i residenti.

Dopo quasi tre mesi di fermo, la scorsa settimana si è tenuto solamente il mercato alimentare nell’area dell’ex Cral. La Fase 2 del mercato Iseano comincia quindi domani, venerdì, con il ritorno dei 142 ambulanti nel centro storico del capoluogo Sebino.

Come cambia la disposizione

“Con 142 banchi non riusciamo a garantire tutto ciò che fino a martedì abbiamo garantito all’ex Cral – ha spiegato il sindaco, Marco Ghitti – Ci saranno delle entrate controllate dalla Protezione civile e saranno presenti sia gli agenti della Polizia Locale che i carabinieri. Il mercato si svolgerà lungo viale Repubblica, largo Zanardelli, su parte del lungolago e del viale della stazione e all’ex Cral. La nuova e provvisoria dislocazione tiene già conto dell’ampliamento dei plateatici”.

Restano libere piazza Garibaldi, via Campo e il quadrivio di collegamento tra le due, in modo tale da permettere il passaggio, all’occorrenza, dei mezzi di soccorso diretti all’ospedale. Impegnato da alcuni banchi, invece, anche parte del parcheggio dell’Inps. Fatto salvo situazioni di criticità riscontrate in sede di posizionamento o cambiamenti dell’ultimo minuto, le aree colorate in giallo nella mappa rappresentano la nuova disposizione delle bancarelle.



“Si tratta di una collocazione temporanea – ha continuato il sindaco – Entro i prossimi sessanta giorni abbiamo intenzione di revisionare sia la disposizione dei banchi che il regolamento. L’importante, ora, è partire”.

Si potrà accedere all’area mercatale dal parcheggio dell’Inps, dal lungolago (all’altezza di Banca Intesa), dalla stazione, da piazza Garibaldi o via Campo e da via Mier (all’altezza dei dissuasori).

Le regole da rispettare

I frequentatori del mercato devono continuare a rispettare le regole applicate fino a questo momento per prevenire il diffondersi del contagio del virus, ovvero indossare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri avventori, non creare assembramenti davanti alle bancarelle, non recarsi al mercato se si hanno sintomi influenzali o la febbre.

Per quanto riguarda il commercio di abiti, spetta ai commercianti mettere a disposizione dei clienti guanti monouso per toccare e provare la merce. L’intera area sarà infine presidiata costantemente per verificare che tutto si svolga nel rispetto delle norme anti Covid.