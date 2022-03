Dolore cervicale: il dottor Matteo Giannini spiega come trattare la cervicalgia

dolore cervicale

Il dolore cervicale si manifesta all’altezza del collo. «Si tratta di uno dei disturbi più fastidiosi che interessa la maggioranza della popolazione. Circa due persone su tre ne soffrono nel corso della vita" spiega il dottor Matteo Giannini, specialista in neurochirurgia, chirurgia vertebrale e chirurgia mini-invasivadel rachide e ozonoterapeuta a Brescia e provincia.

Come trattarlo? Dalle tecniche conservative alla chirurgia mini-invasiva, il dottor Matteo Giannini, neurochirurgo, è specializzato nell’affrontare tutte le problematiche della colonna vertebrale, tra cui quelle che interessano il tratto cervicale

Dolore cervicale, le cause

Il medico spiega che la principale causa di dolore al collo è la tensione muscolare e che le contratture muscolari conseguenti sono molto comuni soprattutto nella fascia di età giovanile. «La postura scorretta e la vita sedentaria possono influire sulla colonna cervicale e causare dolore - spiega il dottor Giannini - La cervicalgia insorge in seguito ad artrosi o spondilosi cervicale ed è la conseguenza della degenerazione da usura delle articolazioni vertebrali e dei dischi che si trovano tra le vertebre. E’ una delle cause più frequenti di dolori cervicali che colpisce soprattutto le persone oltre i 50 anni».

Cervicalgia, sintomi

I sintomi dell’artrosi cervicale sono: dolore e rigidità che peggiorano al mattino, dopo uno sforzo e quando cambia il tempo, limitazione dei movimenti e scricchiolii mentre si ruota il collo.

«Raramente - aggiunge il dottor Giannini - i pazienti hanno un senso di nausea, vomito e vertigini. Quando si formano delle ernie discali, vengono schiacciate le radici dei nervi cervicali e compare anche il dolore al braccio, detto brachialgia. Nelle condizioni più gravi viene compresso il midollo spinale e compaiono disturbi anche agli arti inferiori con formicolio e difficoltà di cammino. In alcuni casi, il medico può ordinare degli accertamenti radiologici per identificare la causa dei sintomi. La RMN cervicale è sicuramente l’esame più accurato ma deve essere eseguito dopo parere medico-specialistico».

Cosa fare?

Il primo passo è iniziare una terapia antinfiammatoria e farsi valutare da un medico specialista per escludere problematiche neurologiche. in assenza di evidenza di sofferenze dei nervi e del midollo, si procede al trattamento conservativo che è caratterizzato dalla prosecuzione di farmaci ma soprattutto dall’instaurazione di un programma fisioterapico ed eventualmente di un ciclo di sedute di terapia infiltrativa ecoguidata e ozonoterapia.

«La cosa importante e fondamentale è quella di rivolgersi ad un professionista esperto. Sconsigliabile categoricamente, massaggiatori domestici, pranoterapeuti, o stregoni vari. Va fatta in uno studio fisioterapico, serio, e all’avanguardia con tecniche confermate dalla pratica medica e diffidando di ogni nuova sconosciuta tecnica “miracolosa”. In più del 90% dei casi con un trattamento conservativo è efficace. Se la cervicalgia persiste o compaiono disturbi neurologici diventa indispensabile eseguire una RMN cervicale ed essere valutati da un neurochirurgo esperto in problematiche cervicali. In rari casi e in presenza di sofferenze neurologiche si è costretti a intervenire chirurgicamente. Oggi la chirurgia è divenuta sempre più sicura ed efficace nel controllo delle problematiche cervicali più serie, grazie anche all’introduzione di metodiche sempre meno invasive».

A chi rivolgersi quando il dolore cervicale diventa insopportabile?

Sul territorio di Brescia e Franciacorta c’è il dottor Matteo Giannini, specialista in neurochirurgia, chirurgia vertebrale e chirurgia mini-invasiva del rachide.

