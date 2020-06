Dolci di cioccolato per tutti i bambini di Montirone

Dolci di cioccolato oggi pomeriggio per tutti i bambini di Montirone.

Choco day per tutti i bambini

Oggi, sabato, dalle 15 alle 16 la Protezione civile di Montirone passerà per le vie del paese regalando a tutti i bambini dei dolci di cioccolato donati dall’azienda Ferrero. Un gesto per far sentire la vicinanza del Comune e pre ringraziare tutti i bambini che in questi mesi di difficoltà non hanno mai smesso di sorridere.

I volontari della Protezione civile passeranno alle 15 dalla Contrada Rossa, alle 15.15 dalla Contrada Gialla, alle 15.30 dalla Contrada Blu e dalle 15.45 dalla Contrada Verde.