Dodici chili di cocaina nascosti nel camion: arrestato a Corte Franca

Detenzione ai fini di spaccio

Il conducente, un 35enne, è stato arrestato dai carabinieri di Erbusco.

Dodici chili di cocaina, nascosti dentro a un camion. Ecco cosa hanno trovato durante un controllo, nella notte tra sabato e domenica 14 novembre, i carabinieri della stazione di Erbusco, guidata dal luogotenente Pasquale Pastore. Subito sono scattate le manette per il conducente del mezzo.

L'operazione è scattata durante un servizio coordinato di controllo del territorio. I militari della stazione di Erbusco hanno fermato il conducente di un autoarticolato a Corte Franca. Durante l'ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto un doppio fondo in cui erano occultati 12 panetti termosaldati di cocaina da un chilo ciascuno, poi posti sotto sequestro. Il conducente, un uomo di 35 anni, è stato immediatamente tratto in arresto e associato al carcere di Brescia in attesa del giudizio di convalida.