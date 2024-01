Documenti falsi alla Locale: nei guai 55enne di Chiari

È bastato uno sguardo, agli agenti di Polizia locale di Palosco (Bergamo) per capire che qualcosa non andava in quella patente e in quella carta d’identità elettronica. E in effetti, quei documenti consegnati da un 55enne, fermato per un controllo venerdì pomeriggio nella zona industriale del paese, erano falsi.

Patente e carta d’identità falsa

Tutto è cominciato con un controllo di routine nell’area artigianale di via Leonardo da Vinci. Tra i cittadini controllati dalla Locale è finito anche E.E., 55enne domiciliato a Chiari. Quando gli agenti si sono resi conto che la carta d’identità e la patente che erano state loro consegnate erano perlomeno dubbie, le hanno inviate per un controllo approfondito all’ufficio Falsi documentali della Polizia di frontiera di Orio al Serio, mentre in Questura a Bergamo, presso l’ufficio stranieri, il 55enne marocchino è stato compiutamente identificato per chi è davvero.

Pregiudicato, sarà espulso

Si trattava di un uomo pluripregiudicato, che è stato quindi arrestato e processato per direttissima. Al momento è sottoposto all’obbligo di firma, in attesa dell’applicazione di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.