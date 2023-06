Docente trovato morto in casa, il cordoglio della comunità

Docente trovato morto in casa, è successo a Leno.

É stato trovato senza vita nella sua casa di Leno, Rodolfo Stigliani aveva 64 anni. Il ritrovamento nella serata di ieri (martedì 27 giugno 2023). Insegnava all'Istituto d'Istruzione superiore Capirola e, dal primo settembre di quest'anno, sarebbe andato in pensione. A coglierlo d'improvviso in malore che non gli ha lasciato scampo.

Cordoglio

Nel frattempo si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ha conosciuto così come da parte dei colleghi e dei suoi affezionati studenti. Un toccante post è apparso sui social a nome della scuola nella quale ha insegnato fino a qualche giorno fa.