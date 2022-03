Distrutta da un incendio la capanna degli Alpini di Rovato

Presepio

Un rogo si è portato via la capanna del presepio degli Alpini di Rovato. E' successo nella tarda serata di lunedì 14 marzo in via Martinengo. La capanna, e tutto quello che c'era all'interno, è stata completamente divorata dalle fiamme. E ciò che fa più male è sapere che, molto probabilmente, l'incendio è stato di natura dolosa.

E' stata distrutta da un incendio la capanna del presepio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari, i carabinieri e la Polizia Locale di Rovato. Il tempestivo intervento ha consentito di limitare i danni. Oltre alla capanna, che conteneva il presepio ed è stata completamente divorata dalle fiamme, è stata intaccata la centralina elettrica vicino al cancello. In attesa delle riparazioni si dovrà utilizzare il cancello con l'apertura manuale.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso e, quindi, ufficialmente quello del dolo è solo un sospetto. Ma per le Penne Nere ci sono ben pochi dubbi: il rogo è stato appiccato volontariamente. Sembra davvero difficile pensare che qualcuno possa avercela con gli Alpini, vista anche la preziosa attività svolta a livello sociale. L'ipotesi è dunque che si sia trattato di una bravata.

"Incendio doloso alla casetta degli alpini. Non ci sono parole, è vergognoso! Mi chiedo il rispetto che fine ha fatto? Nessuno merita una cosa del genere, men che meno gli alpini che sono sempre pronti e disponibili a spendersi per la comunità. La mia solidarietà agli Alpini"

Queste le parole con cui l'assessore Elena Belleri ha duramente condannato gli autori del gesto.