La distribuzione è iniziata lunedì 6 aprile

Distribuzione mascherine a Flero grazie ad AiutiAMObrescia e Regione Lombardia

Una fornitura gratuita di mascherine chirurgiche è partita lunedì, 6 aprile, per i fleresi.

I dispositivi di protezione sono arrivati al Comune di Flero attraverso la campagna di raccolta fondi “AiutiAMObrescia” e la sinergia di “Regione Lombardia”.

Chi è interessato le può trovare presso i negozi di alimentari, frutta, macelleria, gastronomia, fornerie e supermercati di Flero oltre che alle edicole, tabaccheria, farmacie e posta.

Il vicesindaco Brunetti

“La quantità ricevuta non è ancora sufficiente per soddisfare tutti i cittadini per cui, appellandomi al buonsenso che avete finora dimostrato, chiedo a chi ne fosse già dotato di lasciarle per chi ne è ancora sprovvisto”.

