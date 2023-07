Disponibili 840mila euro per progetti dedicati alla rigenerazione culturale

Il Comune si è aggiudicato un notevole finanziamento del valore di un milione e 600mila europer investire sullo sviluppo territoriale a diversi livelli.

Un contributo per il Comune e per le aziende

Un milione e 600mila euro per ristrutturazioni, aiuti ad associazioni, efficientamento energetico e molto altro, ma in più Villachiara è risultata assegnataria della bellezza di 840mila euro da destinare a progetti, sempre di sviluppo territoriale, per micro, piccole imprese e associazioni. I fondi sono quelli del Pnrr, l’obiettivo è quello di puntare sulla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi cercando di dare vita a progetti o migliorie per attività già presenti sul territorio o di nuova costituzione per promuovere il territorio anche con nuove attività che possano dare nuova linfa al tessuto economico del paese.

Un incontro per parlarne

Mercoledì sera, nella sede consiliare, l’Amministrazione, il sindaco Laura Bonfiglio, il vice Elvio Bertoletti e l’architetto Filippo Galli, tecnico incaricato per la stesura del progetto Piccoli Borghi, hanno incontrato la cittadinanza interessata a partecipare a questa iniziativa.

Davvero tanti si sono presentati a questa iniziativa e hanno ascoltato per più di un’ora la chiara esposizione di Galli che ha voluto prima di tutto dare informazioni base su cui iniziare a ragionare per la stesura di un futuro progetto.

"Innanzitutto gli obiettivi: rilancio economico e occupazionale, contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi, incentivare la creazione di servizi diversificati per la popolazione, favorire la ricostruzione del tessuto economico locale - ha iniziato Galli - Potranno partecipare al bando micro o piccole imprese costituite o ancora da costituire, associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni no profit e gli enti del terzo settore".

L'aiuto delle associazioni di categoria

In poche parole c’è spazio per tutti e davvero tanti sono i progetti che si possono mettere in piedi, per dare ancora uno strumento in più sono stati invitati alla serata Nicolas Tonoli e Bruno Tomasoni di Confartigianato e Mirko Costa di Confesercenti.

"Per fare qualche esempio pratico una impresa che si occupa di ristorazione potrebbe iniziare un servizio di asporto usando un mezzo elettrico - ha esordito Costa - Oppure si potrebbe puntare sulla digitalizzazione delle imprese o sul turismo esperienziale che sta prendendo sempre più piede".

Le occasioni sono davvero molte, quello che conta ora è avere le idee chiare e credere nel proprio progetto per la stesura del quale si può sempre ricorrere ai tecnici di Confartigianato o Confesercenti.

Ancora tempo per partecipare

Fondamentale è tenere d’occhio il calendario, infatti il termine ultimo per la presentazione dei progetti è l’11 settembre e, sempre per dare uno strumento in più, l’Amministrazione ha organizzato un webinar per lunedì 10, alle 14, nella sala consiliare, con diversi tecnici che si collegheranno in via telematica, chi non riuscisse ad andare in Comune può sempre fare di richiesta per avere il link di collegamento via remoto.

L’Amministrazione crede molto in questa opportunità e a giudicare dai tanti presenti anche la popolazione ha intenzione di portare a casa il risultato: sarà una estate all’insegna del lavoro e della progettazione, ma questi sono treni che passano una sola volta ed è importante fare tutto il possibile per prenderli al volo.

A Villachiara c’è un gran fermento e presto sorgeranno nuove attività e nuovi servizi che renderanno il borgo più vivibile per i cittadini e più appetibile per chi viene da fuori.