A venti giorni dalla scomparsa, nelle acque dell’alto Sebino, di Chiara Lindl, la turista tedesca di vent’anni caduta dal motoscafo su cui si trovava con una comitiva di amici la sera dell’1 settembre, del corpo della giovane non c’è traccia.

Dispersa nell'alto Sebino, la turista tedesca non si trova

Dopo che venerdì sera le ricerche tra Castro, Lovere e Pisogne erano state interrotte per il fine settimana e permettere ai Vigili del fuoco e ai tecnici di effettuare la manutenzione necessaria ai mezzi subacquei impegnati per scandagliare i fondali sebini, martedì le operazioni sono riprese. Al lavoro ci sono i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano, i volontari del gruppo intercomunale di Protezione civile della Comunità montana del Sebino bresciano e il gruppo Soccorso Sebino. Se non ci saranno ulteriori novità entro questa sera (venerdì), verrà convocata una riunione per decidere se e come proseguire con le ricerche.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la giovane sarebbe caduta a seguito della manovra azzardata compiuta dall’amica Carolina Knauff, indagata dalla Procura di Brescia