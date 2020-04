Disegna Pontoglio: ecco tutti i disegni dei bimbi! GALLERY

E’ andata alla grande l’iniziativa pensata dall’Accademia Italiana del Casoncello di Pontoglio. Il gruppo, in questa quarantena, ha lanciato un “contest” per i più piccoli. “Disegna Pontoglio” si è rivelata un mega successo e sono stati tantissimi i disegni inviati. Inoltre, l’Amministrazione aveva anche fornito ai bimbi i pennarelli per lasciare libera la fantasia.

“Vedere come viaggia l’immaginazione di questi bambini nel disegnare i loro posto del cuore, fa sognare anche noi adulti, siamo contenti di aver reso spensierato anche solo per qualche ora la loro giornata, e loro in regalo ci hanno colorato la nostra – ha commentato il presidente Davide Orlandi – Non potendoli pubblicare tutti abbiamo scelto di estrarne 4 casualmente, non c’è nessun vincitore, “vince chi partecipa” come avevo già annunciato alla presentazione della rassegna. Ringraziamo anche i genitori che si sono resi disponibili ad inviarci queste piccole opere d’arte a misura di bambino. Andrà tutto bene, se impariamo a guardare le cose con gli occhi di questi bambini”.

Ecco tutte le fotografie!

Quattro disegni estratti usciranno anche sul numero di ChiariWeek in edicola domani, 1 maggio.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE