Discarica Metalli Capra, approvato il piano per la messa in sicurezza

«E’ la conclusione di una delicatissima e complessa procedura iniziata nel 2014: ora inizia una nuova fase». Così il prefetto di Brescia Attilio Visconti ha commentato l’approvazione del piano di messa in sicurezza della discarica Metalli Capra contenente rifiuti radioattivi e la relativa procedura di conferimento del percolato presente.

Approvato il piano per la messa in sicurezza

Il piano, che ha avuto il via libera ieri (giovedì) durante una conference call, prevede l’installazione sia di diaframmi perimetrali sia di una copertura superficiale in grado di sigillare il corpo della discarica dalle matrici ambientali circostanti. In via preliminare, e durante l’esecuzione delle attività di messa in sicurezza permanente, si opterà per un approccio di tipo «misto» per la gestione dei percolati prodotti nel tempo, combinando due opzioni: lo smaltimento o la ricollocazione, previo trattamento, in loco.

“La conclusione di un percorso”

Isin, Ispra, Arpa, Ats, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco e altri organismi. Tutti hanno approvato il progetto, per la soddisfazione del capo di Gabinetto e commissario straordinario di Capriano del Colle, il viceprefetto Stefano Simeone.