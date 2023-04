Disabile anziano preso a pugni da un 30enne in monopattino

Disabile e anziano preso a pugni da un 30enne.

Una vicenda che indigna quella accaduta ad Urago Mella: l'anziano (70 anni) ha riportato fratture al naso e contusioni a volto e mandibola. Per lui una prognosi di venti giorni. Il tutto nell'indifferenza delle persone che hanno assistito a quanto stava accadendo.

Non ancora identificato l'aggressore

Il 70enne è residente in città a Brescia mentre l'aggressore non è stato ancora identificato: l'episodio risalirebbe ad un paio di giorni fa in via Chiusure a Urgano Mella. Il 70enne era in auto con la moglie e avrebbe suonato il clacson al giovane che viaggiava sul monopattino. Quest'ultimo, poco prima, gli avrebbe tagliato la strada.

Ha fatto perdere le sue tracce

Pochi minuti più tardi i due si sono incontrati nuovamente: l'anziano con le sue stampelle mentre il giovane con il suo monopattino l'avrebbe prima aggredito e poi preso a pugni. Successivamente ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo è stato medicato e poi accompagnato in ospedale, poi ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia Locale.

In evidenza un'immagine d'archivio