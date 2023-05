Diocesi di Brescia in lutto per la scomparsa di don Bruno Moreschi.

Si è spento ieri (giovedì 25 maggio 2023) all'età di 74 anni don Bruno Moreschi. Nato a Brescia il 5.12.1948; della parrocchia di Nave. Ordinato a Brescia il 9.6.1973. Vicario cooperatore a S. Giacomo, città (1973-1978); vicario cooperatore a Volpino (1978-1983); «Fidei Donum» Zaire (1983-1990); vicario parrocchiale a Vestone (1990-1991); parroco a S. Giovanni di Polaveno (1991-1997); «Fidei Donum» in Mozambico (1997-2014); amministratore parrocchiale a Malpaga di Calvisano (2014-2016); amministratore parrocchiale a Viadana di Calvisano (2014-2017); presbitero collaboratore a Cailina, Carcina, Cogozzo e Villa Carcina (2017-2019); presbitero collaboratore a Lumezzane S. Apollonio (2019-2023). Deceduto a Brescia il 25.5.2023. Funerato e sepolto a Nave il 27.5.2023.

L'ultimo saluto

I funerali si terranno sabato 27 maggio alle 14 nella parrocchia Maria Immacolata a Nave partendo dall'abitazione in via Sacca 101. Da li proseguiranno per il Tempio Crematorio. La veglia di preghiera è in programma per oggi (venerdì 26 maggio 2023) alle 18.30 nella parrocchia Maria Immacolata di Nave.