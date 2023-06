Dinamicamente Quizano: consegnate anche le borse di studio e le benemerenze

Giornata di festa e divertimento a Quinzano, ma spazio anche per la consegna delle borse di studio e delle benemerenze. E' in calendario per oggi, domenica 11 giugno, un evento davvero unico. L'evento è organizzato dall'Amministrazione comunale con altre realtà del territorio.

Dinamicamente Quinzano

Un qualcosa di unico. L'occasione per stare insieme e ritrovarsi, finalmente, senza alcuna limitazione. L'appuntamento, in piazza Garibaldi, è dalle 10.30 fino a mezzanotte.

Concerti, tornei sportivi, aperitivi, pranzo e cena all'aperto, ma anche mercatini e festa del libro, murales dal vivo e arte, terapia in sella su moto e asini. Ma anche esperienza educativa con "Avventure di Pinocchio", associazioni e disabilità, adozione di cani e gatti, passeggiata canina e omaggi, laboratori, clow e luna park. Insomma, nemmeno un momento per respirare. Le attività sono tantissime e per tutti i gusti e le età.

Borse di studio e riconoscimenti

Inoltre, questa mattina, nella meravigliosa cornice dell'evento sono state anche consegnate le borse di studio e le benemerenze. L'evento è iniziato intorno alle 10.30 e a seguire è in scaletta il concerto con i ragazzi disabili della "Si può fare band".

“Questa giornata è dedicata ai protagonisti, protagonista é chi lotta, chi si é distinto nello studio, nella professione nell'arte, soprattutto questa giornata è dedicata ai ragazzi diversamente abili capaci di raggiungere eccellenza e grandi risultati ognuno nel suo campo".

Queste le parole del sindaco Lorenzo Olivari.