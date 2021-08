Martina Beletti e Riccardo Costa hanno festeggiato i 18 anni pensando al prossimo e facendo un gesto in nome di chi non c’è più, i piccoli Nicolas Rubagotti e Davide Grillo che purtroppo la malattia ha strappato dall’affetto dei cari troppo presto.

Diciotto anni in ricordo di Nicolas Rubagotti e Davide Grillo

I due giovani clarensi, infatti, invece dei regali hanno chiesto di raccogliere fondi a favore del gruppo «Nel ricordo di Nicolas» e dell’associazione «Davide il drago» che operano in nome dei bambini venuti a mancare troppo presto.

«Sia io che Riccardo abbiamo pensato a cosa avremmo potuto chiedere come regalo per il nostro compleanno, ed entrambi ci siamo resi conto di non aver veramente bisogno di nulla - ha spiegato Martina con semplicità - Ci sembrava molto più giusto devolvere i soldi che i nostri amici e parenti avrebbe speso per qualcosa di futile ad una giusta causa. Abbiamo cercato un'associazione sicura e della nostra zona, su cui poter fare affidamento senza dubbi. Ed è così che abbiamo conosciuto l'associazione che opera per Davide e Nicolas. Fin da subito la loro causa ci ha colpito, e siamo stati davvero felici di aver potuto contribuire nel nostro piccolo a qualcosa di così grande e bello».