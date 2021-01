Una delle malattie più subdole, particolarmente tra le persone di una certa età è il diabete mellito dell’adulto, noto anche come diabete mellito di tipo 2.

Cos’è il diabete mellito

Si tratta di una malattia cronica che spesso agli esordi è asintomatica e di cui ci si accorge solo in seguito ad accertamenti per altre patologie, ma che deve essere subito curata per evitare complicanze molto pericolose. “In costante crescita in tutto il mondo – spiegano i medici specialisti che ricevono i pazienti al Poliambulatorio Medical Plan – il diabete mellito, o diabete di tipo 2, si diagnostica quando nell’ambito di esami ematici a digiuno la glicemia viene rilevata sopra 126 mg/dl in almeno due occasioni, o quando l’emogolobina glicata risulta essere superiore di 6,5%”.

Chi colpisce in prevalenza

Il diabete mellito insorge prevalentemente in soggetti affetti da obesità, persone dalla vita sedentaria e coloro che hanno famigliarità. Può essere curato efficacemente solo in seguito ad elevata personalizzazione della terapia. Questa può essere messa a punto possibilmente in seguito alla collaborazione tra il medico diabetologo e il medico di medicina generale.

Vietato chiudere gli occhi, le conseguenze sono gravi

“Chiudere gli occhi di fronte al problema significa andare incontro a conseguenze molto gravi. Il diabete mellito, infatti, può rivelarsi pericoloso a livello oculare provocando retinopatia diabetica, opacizzazione del cristallino, predisposizione al distacco retinico.

Oppure renale (nefropatia diabetica), o ancora può accanirsi sui piccoli vasi (microangiopatia e/o aterosclerosi). La complicanza più invalidante è però il piede diabetico caratterizzato dalla comparsa di ulcere che spesso si formano fin nei tessuti più profondi”.

Come prevenire e curare il diabete?

Senza dubbio lo stile di vita è fondamentale, insieme a una dieta corretta. Se poi la malattia insorge ugualmente, oggi per fortuna abbiamo a disposizione numerose classi di molecole che permettono di raggiungere un adeguato controllo dei disturbi e prevenire le complicanze.

Diabete Mellito, informazioni da Medical Plan

Per informazioni, i medici diabetologi del poliambulatorio Medical Plan sono a disposizione presso il Poliambulatorio Medical Plan di Capriolo al Conad Superstore di Via Sarnico, 37b – primo piano.

Tel. 030 0948 545 – info@medical-plan.it