Di nuovo in piazza a Orzinuovi: commercianti carichi per un nuovo inizio

La piazza Vittorio Emanuele ha riaperto i battenti. Oggi, lunedì, per Orzinuovi è un nuovo inizio.

Un nuovo inizio per Orzinuovi

Porte di bar e negozi spalancate, ma sono state adottate tutte le precauzioni del caso: distanziamento sociale all’interno degli esercizi, guanti e gel igienizzante. Ma i commercianti sono pronti a riprendere le loro attività con tanto entusiasmo. “Siamo pronti a ripartire ma con responsabilità – hanno affermato in molti – La Fase 2 è iniziata ma prendiamo tutte le precauzioni del caso per poter evitare qualsiasi tipo di contagio. Orzinuovi non molla: il dolore per i lutti è ancora forte ma noi orceani siamo una grande famiglia, non ci arrendiamo di fronte a niente e anche questa la supereremo. Tutti insieme”.

Il sindaco Gianpietro Maffoni fiducioso

Non ha perso tempo il primo cittadino, nonché senatore, Gianpietro Maffoni, che in questi giorni ha stilato un fitto programma di incontri (online) e tabelle di marcia per poter riprendere al più presto le attività in paese. Si sta facendo un brainstorming per capire quali iniziative verranno messe in atto: non si spreca nemmeno un secondo. “Già dalla scorsa settimana abbiamo iniziato degli incontri online con diversi settori della nostra comunità e stiamo continuando – ha assicurato – I progetti per la ripartenza ci sono e piano piano stanno venendo studiati per essere messi in atto, dato che non si potrà andare in vacanza, trasformeremo la città in una località dove ci si potrà divertire (con tutte le dovute precauzioni, sia chiaro). Ringrazio le minoranze per la tempestiva disponibilità e gli orceani, per aver tenuto duro e per la loro voglia di rinascita: siamo pronti per ripartire”.

