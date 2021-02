Detenzione di stupefacenti finalizzati allo spaccio e soldi: in manette un 64enne

Aveva cocaina e denaro in banconote di vario taglio, ma anche un coltello, una falce e una roncola nel bagagliaio dell’auto. Nei guai, a Iseo, è finito un 64enne.

Detenzione di stupefacenti finalizzati allo spaccio

Sabato 30 gennaio, nel corso della mattinata, durante un ordinario servizio di vigilanza e prevenzione dei reati predatori, una pattuglia della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Chiari ha arrestato a Iseo un cittadino italiano, classe 1957, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

L’uomo, che stava camminando per il centro storico di Iseo, ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo accurato.

La perquisizione

Il 64ene è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina e una notevole quantità di denaro contante suddivisa in banconote di diverso taglio, oltre a un coltellino a serramanico e altri oggetti atti a offendere, come una falce e una roncola. Le perquisizioni sono continuate all’interno dell’abitazione dell’arrestato, dove i carabinieri hanno sequestrato altri undici grammi di cocaina e quattordici di eroina, materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente, strumenti di misurazione e un’altra ingente quantità di denaro contante per un totale di circa 50mila euro, risultato dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato davanti al gip di Brescia ieri mattina, lunedì. L’Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.