Depuratore di Pralboino: l’inaugurazione il prossimo 5 maggio.

Taglio del nastro al depuratore di Pralboino

L’inaugurazione del nuovo depuratore di Pralboino è in programma giovedì 5 maggio 2026 alle 10.30 in via Carbonera. Si tratta di un impianto di fondamentale importanza per consentire a Pralboino e a Pavone del Mella di superare la procedura d’infrazione europea.

Intervento strategico

Tale impianto è realizzato da A2A Ciclo Idrico e rappresenta un intervento strategico per l’adeguamento del sistema fognario e depurativo locale. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, di cui 9,7 milioni finanziati tramite PNRR.