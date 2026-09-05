Trovati poi ulteriori 9 biciclette e 1 monopattino elettrico, con tutta probabilità rubati e 12 telefoni cellulari di varie marche

Deposito di droga scoperto seguendo il Gps di una bicicletta rubata: 39enne arrestato.

In manette un 39enne

La scoperta da parte dei carabinieri della stazione di Travagliato: nel pomeriggio di venerdì 4 settembre 2026 hanno messo le manette ai polsi ad un 39enne di origini marocchine, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per spaccio.

Il furto della bicicletta

Il tutto ha preso il via nel primo pomeriggio verso le 14.30 a seguito della denuncia del furto di una bicicletta da parte di una residente a Torbole Casaglia. La presenza del gps installato sul mezzo in questione è stata di fondamentale importanza, ha infatti permesso di monitorare con precisione gli spostamenti: i carabinieri sono giunti in via Belvedere a Travagliato a casa del presunto ladro dove infatti è stato ritrovato e recuperato il mezzo. Ha preso poi il via la perquisizione domiciliare che ha permesso di smantellare un fiorente centro di stoccaggio illecito.

La scoperta: deposito di droga e di merce rubata

Ad essere trovati e sequestrati sono stati infatti: 120 grammi di cocaina e 78 grammi di hashish, già accuratamente frazionati in dosi e pronti per essere immessi sul mercato. 1.160 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta il presunto frutto dell’attività di spaccio. Ulteriori 9 biciclette e 1 monopattino elettrico, con tutta probabilità rubati e 12 telefoni cellulari di varie marche.

L’uomo ora si trova associato alla Casa Circondariale di Brescia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai legittimi proprietari delle altre biciclette e dei telefoni cellulari recuperati.