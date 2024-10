Denunciato il "vampiro del carburante" del lago d'Iseo

Si infilava sotto le autovetture, forava il serbatoio con un trapano a batteria e poi li prosciugava, portandosi a casa litri e litri di carburante attraverso una tanica. Un modus operandi che era valso ad un giovane residente a Palazzolo sull'Oglio, italiano, pregiudicato, l'appellative di "Vampiro del carburante".

Due colpi a Sarnico ad agosto

A fermarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri di Sarnico, dopo lunghe indagini che hanno consentito di dare un volto all'autore di almeno due furti di carburante avvenuti nella notte del 20 agosto, proprio nella cittadina del Sebino. Nel corso di una perquisizione a suo carico, i carabinieri hanno anche trovato una tanica appositamente modificata (nella foto) per rendere più efficiente il travaso e il trasporto di benzina e gasolio dalle autovetture. Denunciato a piede libero, dovrà ora rispondere dei due furti che gli sono stati contestati.

Il danno e la beffa

Il "vampiro", peraltro, non si preoccupava nemmeno di mettere in sicurezza le auto con il serbatoio forato, dopo i colpi: in un'occasione è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco, per ripulire un'ampia chiazza di benzina sull'asfalto. In altri casi le vittime non si rendevano nemmeno conto dell'accaduto se non dopo aver portato l'auto dal meccanico, sostenendo anche importanti costi di riparazione del mezzo.