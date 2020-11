Dello sotto shock per la scomparsa della giovane ristoratrice Vera Ferrari.

Addio a Vera Ferrari

La comunità di Dello è sotto shock per la morte di Vera Ferrari, scomparsa a soli 41 anni. Una persona che era molto conosciuta in paese e nella frazione Quinzanello dove gestiva con il marito Paolo la trattoria Mezzo Soldo. La sua scomparsa ha davvero lasciato tutti senza parole e il paese si è stretto attorno al marito Paolo e ai figli Gabriele e Carlotta.

“In questo difficile e angoscioso periodo, la nostra comunità è nuovamente colpita da una perdita, che lascia tutti increduli e tristi perchè Vera, giovane mamma di Gabriele e Carlotta, era conosciuta anche come titolare, con il marito Paolo, della trattoria Mezzo Soldo in Quinzanello. A nome di tutta l’Amministrazione comunale mi unisco pertanto al dolore dei familiari, con la certezza che la cara Vera veglierà su tutti loro, con amore – ha detto il vice sindaco Rossella Cavalli – Da cittadina dellese, nell’impossibilità di trovare risposte e giustificazioni, con amarezza e tristezza, sono sicura che ricorderemo Vera per la tenacia e dinamicità, ma soprattutto per il sorriso gioioso e solare, da cui trasparivano l’amore per la famiglia e la passione per il lavoro.