Dello ricorda le persone scomparse, ecco il programma in caso di maltempo.

Le parole con il gessetto

In considerazione delle previsioni meteo, che preannunciano temporali con pioggia, l’Amministrazione comunale di Dello, in accordo con il direttore artistico Pietro Arrigoni, comunica che l’evento “Le parole con il gessetto” in programma Sabato 29 e Domenica 30 Agosto proseguirà sino a Domenica 6 settembre.

In caso di tempo sereno o poco nuvoloso l’iniziativa prenderà avvio, come da programma, presso il Camposanto di Dello sabato, domani, alle 10.30.

In caso di pioggia l’Amministrazione Comunale chiuderà la manifestazione presso i Cimiteri del Comune domenica 6 settembre.

Ognuno è invitato a partecipare con una parola, una frase, un disegno che dovrà essere fotografato e condiviso sui social, come indicato in locandina.