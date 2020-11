Dello piange l’ex consigliere comunale Luciano Gilberti, scomparso a 74 anni.

Addio a Luciano Gilberti

La comunità di Dello piange Luciano Gilberti, scomparso a 74 anni. Gilberti, corticellese doc, era però molto conosciuto da tutti i dellesi, avendo ricoperto per una ventina d’anni la carica di consigliere e capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale.

Con l’ex sindaco Giacomo Quadrini aveva condiviso due mandati “Lo ricordo come un uomo molto equilibrato – ha detto Quadrini – Una persona seria, capace e della quale ti potevi fidare. Era sempre molto collaborativo e presente ed era ben voluto da tutti”.

E con Gilberti aveva mosso i primi passi anche l’attuale sindaco Riccardo Canini. «Nel 2004, al primo giorno del mio assessorato, mi portò a vedere i cimiteri che avevano bisogno di un intervento per farmi capire che la prima cosa da fare era ricordarsi di tenere bene ciò che si ha”.

Gilberti non aveva solo una grande passione e amore per l’ambito amministrativo, ma anche per la fotografia, essendo uno dei membri del gruppo fotografico bagnolese. “Era una persona intelligente e corretta – il ricordo dell’amico fotografo Felice Muscio – Una persona affidabile e per me un vero amico”.

Gilberti lascia la moglie Camilla e le figlie Simona e Laura con le rispettive famiglie. Domani, venerdì, alle 15 nella parrocchia di Corticelle l’ultimo saluto della comunità.

