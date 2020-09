Dello piange la storica commerciante Cesira Pezzoli Baronio

Dello piange la storia commerciante Cesira Pezzoli Baronio.

Aveva 71 anni

La comunità di Dello è in lutto per la scomparsa di Cesira Pezzoli in Baronio. La 71enne per tantissimi anni aveva avuto una tabaccheria/cartoleria in paese (tabaccheria Baronio), ma anche un negozio di alimentari. Molto conosciuta in paese non solo perché aveva il negozio di cartoleria lotto e tabacchi, ma anche perché era impegnata in tante attività: la compagnia dialettale, madrina dell’associazione aeronautica, la passione per la politica e anche per una squadra femminile che aveva “creato”con le commesse del suo negozio. Insomma una persona energica, sempre attiva e a detta di tutti molto solare che ha affrontato la malattia con dignità, con forza come era nel suo carattere: nonostante la sofferenza non rinunciava alle sue battute ed alla sua ironia.

Cesira lascia il marito Giacomo, i figli Francesco, Gianmaria con Chiara, Riccardo e Caterina. Il funerale avrà luogo domani, martedì, alle 15 nella parrocchia di Dello.