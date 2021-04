Dello piange don Francesco Argenterio, scomparso a 67 anni.

Addio a don Argenterio

La comunità di Dello piange don Francesco Argenterio, scomparso a 67 anni. Il sacerdote, originario della frazione Quinzanello, era cappellano militare capo arma dei Carabinieri in congedo. Il lutto ha colpito non solo la comunità di Dello, ma anche tutte le associazioni dei Carabinieri in congedo di tutta la Provincia.

Lascia il fratello Lorenzo con Elisa, le cognate Erminia, Agnese, Gabriella e Martina con le rispettive famiglie, i nipoti ed i parenti tutti. Oggi alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di Quinzanello si terrà la Messa di veglia, mentre i funerali saranno celebrati sempre nella frazione domani, martedì, alle 10 dal Vescovo Pierantonio Tremolada.