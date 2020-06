Dello, mattinata di solidarietà targata Lions

Questa mattina il Lions Club di Dello, insieme ai genitori del piccolo Christian Corso, prematuramente scomparso, ha donato un cane guida alla signora Rosa Ambrosi.

La cerimonia

Il progetto era ambizioso, e c’è voluto del tempo. Gli ultimi mesi d’emergenza, poi, non hanno aiutato. Eppure, dopo un anno di lavoro, il sodalizio creatosi tra i Lions e la famiglia Corso ha raggiunto il suo obbiettivo. Stamattina, nella suggestiva cornice del castello di Dello, è avvenuta la consegna di un cane guida ad una donna non vedente. Oltre ad affiancare la signora Rosa, l’animale avrà un compito simbolico fortissimo: mantenere viva la memoria del piccolo Christian, i cui genitori si sono spesi in prima linea a fianco del Club.

Alla presenza delle autorità civili e militari, accolte dalla presidentessa dei Lions di Dello Graziella Fizzardi Scotuzzi, la signora Rosa ha fatto la conoscenza del labrador Fanny, trattenendo a stento lacrime di commozione.

E l’emozione è arrivata, anche e soprattutto, dalle parole di Carmela Corso, che ha saputo tramutare il dolore per la perdita del figlio in generosità attiva. “Oggi è una giornata di speranza – ha detto – I valori della solidarietà aiutano chi rimane e onorano chi non è più tra noi. Grazie, Christian, perché ci hai donato una forza che non sapevamo di avere. Da oggi Rosa potrà vedere attraverso i tuoi occhi”.