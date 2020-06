Dello, la scuola dell’Infanzia festeggia i suoi “diplomati”

Questo pomeriggio si è tenuta la festa di saluto ai “grandi” dell’asilo Maria Conti, pronti a volare verso la scuola primaria.

La cerimonia

Non è stato facile, per le maestre e per il Consiglio d’Amministrazione, trovare il modo e il tempo per salutare i bambini dell’ultimo anno. Eppure, con un bel po’ di ingegno, alla fine è stato possibile realizzare la piccola festa che tutti desideravano. Certo, ci sono volute delle attenzioni supplementari e alcune oggettive limitazioni, ma rispettarle è stata poca cosa rispetto alla gioia di ritrovarsi, seppure per poco, nei luoghi di sempre.

L’emozione dell’incontro era evidente in insegnanti, bambini, genitori e personale della scuola. Anche il sindaco Riccardo Canini ha portato i suoi saluti: “Ringrazio tutti per la determinazione dimostrata nell’organizzare questa giornata – ha detto – Oggi, malgrado la situazione generale non sia ancora bellissima, respiriamo uno spirito di rinascita”.

Le insegnanti, dunque, hanno salutato i bambini in procinto di iscriversi alla scuola primaria: “Siamo felici che per voi sia arrivato questo giorno – hanno commentato – Vi siete impegnati molto e ora vi auguriamo una splendida carriera scolastica”.