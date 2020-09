Dello, inaugurata la rassegna dei salotti culturali

Si è aperta stasera “Pagine, Inchiostro, Parole”, una rassegna di incontri culturali che andrà a ravvivare l’autunno dellese.

La serata

La prima ospite, Francesca Brizzi, ha presentato il suo libro “Voci dal passato: il golem, il fantasma, il tesoro nascosto” in dialogo con l’assessore alla Cultura Rossella Cavalli.

Brizzi, scrittrice e archeologa, ha condotto la platea in un viaggio tra Brescia, Sirmione e Soncino, attraverso antiche leggende e personali rielaborazioni narrative.

“Pur nell’emergenza in cui ci troviamo, la voglia di tornare ad incontrarci e a dialogare è tanta – ha commentato Cavalli – È bello che la ripartenza passi dalle donne e dalla storia del nostro territorio. Per l’autunno abbiamo in programma numerose proposte: la cultura tornerà ad unire la comunità e ad arricchirci”.