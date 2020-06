Continuano le segnalazioni alla Locale e al Comune per denunciare la presenza di deiezioni canine nel centro storico di Iseo e delle frazioni. Per far fronte al problema la Polizia Locale, coordinata dal nuovo comandante Claudio Modina, in accordo con l’Amministrazione ha effettuato circa quaranta controlli finalizzati a verificare se i proprietari dei cani avessero con sé un sacchetto o contenitore atto alla raccolta degli escrementi.

Deiezioni canine non raccolte in centro a Iseo: due multati

Dopo i primi dieci giorni, in cui si è provveduto esclusivamente a sensibilizzare i trasgressori, si è proceduto con le sanzioni. Due per ora i multati con una sanzione di 50 euro sono due.

“Questa iniziativa è stata voluta e intrapresa nell’intento di sensibilizzare tutti al rispetto delle norme – ha spiegato il vicesindaco, Cristian Quetti – Il richiamo al senso civico è chiaro e inequivocabile. Quanti risultano titolari di un cane non sono esentati dall’assumere comportamenti consoni a un paese turistico. La rimozione degli escrementi, ricordo, non è una facoltà bensì un obbligo. A tutti rammento, inoltre, che è obbligatorio l’uso del guinzaglio indistintamente dalla taglia dell’amico a quattro zampe. Chiedo inoltre la gentilezza, dove possibile e utilizzando una bottiglietta d’acqua, di pulire nel punto in cui il proprio cane ha espletato le proprie funzioni corporali”.