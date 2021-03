Deceduto un uomo sul Monte Alto a Clusane.

Intervento

Questa mattina poco dopo le 11 sul Monte Alto in località Belvedere a Clusane sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Iseo, i Vigili del Fuoco di Sale Marasino e Brescia e l’elisoccorso da Bergamo sono intervenuti per prestare soccorso ad un uomo. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Unica) la missione dell’elisoccorso è stata annullata ed è stato purtroppo constatato il decesso dell’uomo. La causa sembrerebbe essere un attacco di cuore. L’uomo, classe 1954, era di Corte Franca e si sarebbe sentito male durante una camminata con un amico.