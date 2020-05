De Donno e Briola protagonisti a “A casa con Avis”

Questa sera è andato in onda il quarto appuntamento del talk “A casa con Avis” che ha affrontato due temi caldi: plasma iperimmune e test sierologici.

De Donno e Briola

Il format ideato dalla sezione Avis di Pavone Mella e Cigole e diretto dal presidente Francesco Piovani ha portato in diretta live sul profilo facebook, questa sera youtube ha fatto i capricci, due protagonisti assoluti nel campo della medicina. Giuseppe De Donno, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e Gianpietro Briola presidente dell’Avis Nazionale e dirigente del Pronto soccorso di Manerbio hanno parlato della terapia sperimentale del plasma iperimmune e dell’efficacia dei test sierologici dialogando con gli spettatori e con i sindaci di Pavone Mella e di Cigole, Mariateresa Vivaldini e Marco Scartapacchio. “Abbiamo affrontato una guerra – ha esordito De Donno – Ora sappiamo molte più cose rispetto a quando questa epidemia è iniziata: sappiamo che i pazienti che vengono trattati con plasma di persone guarite hanno un sensibile miglioramento già in 24, 48 ore”. Il medico ha sottolineato che la cura è tuttora in via sperimentale, ma i risultati sono sicuramente incoraggianti. Chi si fosse perso la diretta può rivedere il video sul profilo facebook dell’Avis sezione di Pavone Mella e Cigole.