È stato premiato durante la cerimonia organizzata a Vinitaly 2025

Davide Lazzari tra i best under 40 per Forbes

Davide è uno degli otto migliori giovani bresciani produttori vinicoli d’Italia. A dirlo è durante Vinitaly 2025 Forbes.

La rivista bisettimanale Statunitense, edita anche in Italia, che tratta dalla finanza all’industria, dagli investimenti al marketing, dall’economia alla tecnologia, alla comunicazione così come scienza, politica e legge, ha premiato il produttore del Montenetto.

Classe 1988, Davide, produce con la propria famiglia sul Montenetto vino Capriano del Colle Doc, una delle denominazioni da sempre considerate secondarie e sconosciute nel panorama vinicolo italiano

Il premio

Il premio Best Under 40 è stato conferito a Davide Lazzari, durante la cerimonia organizzata a Vinitaly 2025 al padiglione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Forbes ha reso note le (ri)scoperte eccellenze quasi nascoste.

Il lavoro di valorizzazione e salvaguardia di una piccola Denominazione di Origine Controllata come Capriano del Colle non è passato inosservato. Ma a fare ancora più scalpore è quando a riuscirci è un giovane ragazzo che non ha ancora compiuto i quarant’anni.

Prima il premio Angelo Betti del Vinitaly come miglior vignaiolo di Regione Lombardia 2023, poi tre volte consecutive i Tre Bicchieri del Gambero Rosso sulle edizioni 2023, 2024, 2025 (inattesi su questo territorio). La rivoluzione e la rinascita di Capriano del Colle passano per le mani della famiglia Lazzari e per la testa di Davide Lazzari, laureato in economia all’Università degli Studi di Brescia, inizia a ragionare e sviluppare la cantina di famiglia e il valore per la propria denominazione a 22 anni con giusto un migliaio di bottiglie a disposizione distribuite a una manciata di chilometri dalla cantina. Oggi, quindici anni dopo, le bottiglie della cantina Lazzari sono più di 60mila, distribuite tra la provincia di Brescia e diversi Stati esteri (Usa, Giappone, Danimarca, Svizzera, Francia).



Una evoluzione aziendale, con un elevato livello di difficoltà data dal territorio di origine, che non è passata inosservata alla rivista Forbes.

Grande l’emozione per Davide