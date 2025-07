parco metelli

La rassegna torna dal 16 al 20 luglio con una nuova settimana di eventi capaci di intrecciare musica, benessere, espressività e convivialità

La magia dell’estate incontra l’energia creativa della Darsena Pop, lo spazio di incontro e sperimentazione culturale affacciato sul fiume. Giunto alla sua sesta edizione, il format curato da Eatinero.it in collaborazione con l’Amministrazione Comunale torna dal 16 al 20 luglio con una nuova settimana di eventi capaci di intrecciare musica, benessere, espressività e convivialità.

Darsena Pop 2025: cinque giorni di musica, libertà e contaminazioni sulle rive del fiume

Cinque serate all’insegna della contaminazione artistica e della libertà di espressione, in un’atmosfera pop-bucolica che ormai è il tratto distintivo della rassegna. Un invito a riscoprire il piacere dello stare insieme, immersi nella natura e circondati da buona musica, performance coinvolgenti e una selezione street food d’eccellenza.

Il programma giorno per giorno

Mercoledì 16 luglio – Violini Ribelli | ore 20.30

Una serata fuori dagli schemi: la musica classica incontra il pop in un mix sorprendente. I Violini Ribelli, giovani musicisti del GB Rubini di Romano di Lombardia e dell’associazione Musicalmente di Iseo, guidati da Davide Raddi (chitarra) e Stefano Intra (batteria), porteranno in scena brani che spaziano da Nirvana a Lady Gaga, da Bruno Mars ad Ava Max, in un concerto emozionante e non convenzionale.

Giovedì 17 luglio – Malvax live | ore 20.30

Dopo aver aperto il concerto di Ligabue a Campovolo, i Malvax arrivano alla Darsena con tutta la loro energia pop-rock. Giovani, diretti e coinvolgenti, i cinque musicisti modenesi promettono una serata vibrante, fatta di ritmo e sentimento.

Venerdì 18 luglio – Yoga con musica dal vivo | ore 19.00

Un momento rigenerante nel cuore della natura: una lezione di yoga aperta a tutti, accompagnata dal suono avvolgente del sarod, uno strumento tradizionale indiano suonato dal vivo da Paolo Camisani. Un’esperienza immersiva che unisce corpo, respiro e vibrazioni musicali.

Sabato 19 luglio – Splendido Splendente | ore 20.30

Una serata di pura allegria tra luci, musica e balli sfrenati. Splendido Splendente è il format che celebra la leggerezza dell’estate con i più grandi successi della musica italiana e internazionale, da cantare a squarciagola e ballare senza pensieri.

Domenica 20 luglio – Vaeva Band + Darsena Pop Market | dalle ore 19.00

La chiusura è affidata all’energia indie-rock dei Vaeva, giovane band brianzola che racconta la propria generazione con un mix di chitarre, introspezione e sincerità. A fare da cornice al concerto, il Darsena Pop Market: un percorso tra artigianato creativo, curiosità e piccole meraviglie tutte da scoprire.

Cibo, drink e libertà creativa

Tutti gli eventi della Darsena Pop sono a ingresso libero. A partire dalle 18.00, sarà sempre attiva l’area food & drink con i food truck selezionati da Eatinero, pronti a servire specialità italiane e internazionali in versione street food, accompagnate da birre artigianali, cocktail e bevande per ogni gusto.