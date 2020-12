Danni erariali per quasi un milione, il sindaco denuncerà le precedenti Amministrazioni

«Danni erariali per centinaia di migliaia di euro, depositerò tutto alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica». E c’è ancora da fare chiarezza sulla Quinzano Servizi. Il sindaco Lorenzo Olivari ha deciso di fare chiarezza e mettere un punto alle partecipate.

Tutte le anomalie riscontrate

Non esisteranno più società partecipate a Quinzano dato che nell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Lorenzo Olivari ha deciso di mettere la parola «fine» a tutte le «collaborazioni» con il Comune.

Questo a causa di una serie di «anomalie», che si sono ripetute nel corso degli anni e che hanno fatto perdere al Comune fior di quattrini, causando possibili danni erariali: soldi che se ne sono andati e che non torneranno più, nelle tasche dei quinzanesi.

Il problema maggiore, come è ovvio, è la Quinzano Servizi, ora in liquidazione, che ha accumulato debiti su debiti e sulla quale bisogna ancora fare chiarezza ma per capire meglio la situazione, la scia del denaro è tracciabile dagli anni 2011/2012, e riporta quasi un milione di euro di debiti

Olivari, di fronte a questi dati, ha assicurato che con certezza denuncerà